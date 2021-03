Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Mbappé et Haaland, une tendance claire se dégage !

Publié le 3 mars 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland afin de renforcer son attaque, tout indique que l’attaquant norvégien a bien plus de chances de rallier la capitale espagnole que le joueur du PSG.

Voyant ses finances être durement impactées par le passage de le pandémie de Covid-19 il y a un an, le Real Madrid avait alors pris la décision de se mettre en retrait au cours du mercato estival. De ce fait, mis à part le retour de prêt de Martin Odegaard de la Real Sociedad (finalement reparti en prêt à Arsenal cet hiver), aucun joueur n’est venu garnir les rangs des Merengue . Ces derniers se sont donc simplement contentés de se séparer de certains de leurs éléments, et ce en dépit du fait que l’effectif de Zinedine Zidane aurait mérité quelques retouches. Mais tout indique que celles-ci pourraient intervenir au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, le Real Madrid est notamment annoncé sur les traces d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé afin de donner un coup de fraicheur à son attaque trop dépendante de l’éternel Karim Benzema.

Zinedine Zidane serait conscient que recruter Erling Haaland est moins difficile

Cependant, au regard du contexte économique toujours délicat un an après l’arrivée de la pandémie de Covid-19, recruter le joueur du PSG et le buteur du Borussia Dortmund en un seul été sera très certainement impossible pour l’écurie madrilène. De ce fait, les dirigeants du Real Madrid se devront de trancher entre les deux hommes. Mais de son côté, dans ce dilemme de luxe, Zinedine Zidane afficherait une préférence claire en faveur de Kylian Mbappé. Effectivement, ABC explique ce mercredi que le Français verrait son compatriote comme la cible prioritaire pour la prochaine session estivale des transferts, même s’il ne serait pas non plus fermé à l’hypothèse de voir arriver Erling Haaland. Et au sujet de ce dernier, Zinedine Zidane serait pleinement conscient du fait qu’il sera bien plus « facile » à recruter que Kylian Mbappé, et ce en dépit du fait que le Champion du monde 2018 sera à un an de la fin de son contrat au PSG cet été s’il n’a pas prolongé d’ici-là, chose qui pourrait faciliter son départ.

Le prix d’Erling Haaland apparait bien plus accessible pour le Real Madrid