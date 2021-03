Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone calme le jeu dans le dossier Mbappé !

Publié le 3 mars 2021 à 12h15 par A.D.

Pour retrouver des couleurs la saisons prochaine, le Barça songerait à recruter Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland. Interrogé sur ces deux dossiers, Joan Laporta, candidat à la présidence du club catalan, a fait passer un message clair.

Considérés comme les deux plus grosses perles du moment, Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Braut Haaland (20 ans) affoleraient l'Europe. Alors qu'ils enchainent les performances de haute volée depuis le début de la saison, les deux stars seraient suivies par les plus grosses cylindrées. En pleine révolution, le FC Barcelone ferait partie de la danse. Mais tout pourrait dépendre de l'issue des élections présidentielles catalanes prévues le 7 mars. Candidat à la succession de Carles Tusquets, président intérimaire du Barça, Joan Laporta a lâché ses vérités sur les dossiers Mbappé et Haaland lors d'un entretien accordé à El Larguero . Et comme il l'a clairement expliqué, il préfère ne pas s'étaler sur le sujet pour que le PSG et le Borussia Dortmund ne fassent pas gonfler le prix de leurs deux cracks.

«Si je parle des joueurs, ils vont devenir plus chers»