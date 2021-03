Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fixe ses conditions pour l'avenir de Koeman !

Publié le 3 mars 2021 à 11h00 par A.D.

Arrivé à la fin de la dernière saison sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait voir son avenir totalement remis en question après les élections présidentielles du 7 mars. Candidat à la succession de Carles Tusquets, Joan Laporta a pris position pour l'avenir de l'actuel coach du Barça.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Ronald Koeman est un véritable mystère. Alors que Quique Setién est totalement passé à côté de sa saison 2019-2020, le coach néerlandais a été nommé à sa place sur le banc du FC Barcelone. Toutefois, les performances de Ronald Koeman ne sont pas vraiment meilleure que celles de son prédécesseur. Alors que les élections présidentielles du Barça auront lieu le 7 mars, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas pourrait voir son avenir être mis en péril en fonction des résultats de son équipe et de l'identité du successeur de Carles Tusquets. Interrogé par El Larguero (Cadena Ser) ce mardi soir, Joan Laporta a donné ses conditions pour que Ronald Koeman poursuive son aventure à Barcelone s'il venait à être élu président.

Joan Laporta veut laisser parler le terrain pour Ronald Koeman