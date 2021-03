Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman envoie un message clair pour son avenir !

Publié le 2 mars 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que son avenir sur le banc du FC Barcelone est fréquemment remis en question, Ronald Koeman a affiché toute sa confiance quant à cette question ce mardi en conférence de presse.

Arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman traverse une saison délicate au FC Barcelone. En effet, le club catalan se montre inconstant en Liga malgré sa deuxième place à cinq points de l’Atlético de Madrid (qui compte un match de moins). Et en Ligue des Champions, seul un miracle pourrait permettre au Barça de se qualifier pour les quarts de finale dans la mesure où les Barcelonais se sont inclinés 4-1 à domicile face au PSG en huitième de finale aller il y a près de deux semaines. Ainsi, il est annoncé que Ronald Koeman pourrait ne pas voir son mandat s’éterniser au-delà de cette saison. Cependant, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas ne s’inquiète pas pour son avenir et est persuadé qu’il restera l’entraîneur des Blaugrana la saison prochaine, comme il l’a confié ce mardi en conférence de presse à la veille du match contre le Séville FC en Copa del Rey.

« Je veux être ici et c'est mon travail »