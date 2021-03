Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette précision à 125 M€ pour Mbappé et Haaland !

Publié le 3 mars 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont annoncés sur les tablettes du Real Madrid, le club de la capitale ne sera en mesure d’en recruter qu’un seul des deux l’été prochain.

Après n’avoir enregistré aucune arrivée lors de la dernière fenêtre estivale des transferts à cause de l’impact économique de la pandémie de Covid-19, le Real Madrid entend cette fois se montre actif l’été prochain. Dans cette optique, les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland point fréquemment liés au club de la capitale espagnole, l’attaquant du PSG étant d’ailleurs la grande priorité de Zinedine Zidane à en croire les informations dévoilées par ABC . Seulement voilà, entre ces deux cibles de choix, le Real Madrid devra trancher, et ce d’autant plus que son budget sera limité lors de ce mercato estival à venir…

Le Real Madrid disposerait de 125 M€ de budget pour l’été prochain !