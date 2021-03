Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un objectif à 150M€ relance l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 4 mars 2021 à 10h30 par B.C.

Courtisé par l’Europe entière, Erling Haaland ne sera pas facilement accessible dans les prochains mois, puisque le Borussia Dortmund réclamerait 150M€ pour son attaquant. Un montant qui réduit considérablement la liste des prétendants.

À Salzbourg ou à Dortmund, Erling Haaland est tout simplement impressionnant. Le Norvégien enchaine les buts depuis ses débuts professionnels et apparaît déjà comme le prochain grand attaquant du football européen, et les cadors du Vieux Continent en sont bien conscients. Erling Haaland se retrouve en effet dans le viseur des plus grands clubs, à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone, du PSG, de Chelsea, Manchester United ou encore City. Bien conscient que son joueur affole déjà le marché, le Borussia Dortmund réclamerait au moins 150M€ pour Haaland selon les informations divulguées par Eduardo Inda, directeur d’ OK Diario , sur le plateau du Chiringuito . Un montant colossal qui éliminerait la plupart des prétendants.

Une bataille anglaise pour Haaland ?