Mercato - PSG : La tâche du Real Madrid se complique avec Kylian Mbappé !

Publié le 4 mars 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 mars 2021 à 15h33

Alors que le Real Madrid rêverait d’enregistrer l’arrivée de Kylian Mbappé dans son effectif, la mission du club madrilène dans cette optique deviendrait de plus en plus complexe.

Arrivé au PSG à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins à Paris. En effet, l’international français verra son contrat y expirer le 30 juin 2022, soit dans un peu moins d’un an et demi. Et pour l’heure, le flou total règne quant à son avenir. L’international français de 22 ans continue de demander un temps de réflexion avant de se positionner, comme il l’a fait savoir à de nombreuses reprises, et ce tandis que la direction du PSG aimerait parvenir à le convaincre de parapher un nouveau bail. Dans le même temps, le Real Madrid patienterait en coulisses et observerait de près l’évolution de la situation. Il faut dire que les Merengue sont annoncés sur les traces du Français depuis maintenant plusieurs années dans la mesure où ils souhaiteraient en faire la tête de gondole de leur projet.

Une arrivée libre en 2022 semble peu probable

Le contexte pourrait d’ailleurs être idéal pour les Madrilènes au regard de la situation contractuelle de Kylian Mbappé. En effet, le PSG ne pourra pas se permettre de le conserver cet été si jamais il n’a pas prolongé son bail d’ici-là, car cela reviendrait à prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard. Ce scénario aurait d’ailleurs été étudié au sein de la Casa Blanca à en croire les informations dévoilées par El Confidencial , le média espagnol expliquant que le Real Madrid aurait ainsi pu s’éviter une confrontation avec le PSG pour arracher la signature de Kylian Mbappé, tout en n’ayant aucune difficulté à lui verser un salaire de 30 M€/an net comme il le demanderait. Cependant, dans ce scénario, il devrait refuser de prolonger son contrat à Paris et parvenir à rester la saison prochaine pour ensuite filer librement, chose qui parait hautement improbable puisqu'il y a peu de chances que le PSG le laisse agir de la sorte. En revanche, si le Champion du monde 2018 refuse de prolonger son bail, cela pourrait lui ouvrir la porte dans l’optique d’un départ cet été. Mais le Real Madrid serait-il en mesure d’enregistrer son arrivée à ce moment-là ? Pas si sûr…

Le Real Madrid n’aurait, en l’état, pas les moyens de recruter Kylian Mbappé !

En effet, il convient de rappeler que la pandémie de Covid-19 qui sévit en Europe depuis un an a eu des conséquences considérables sur les finances de la Casa Blanca . Et à en croire les informations dévoilées par El Confidencial ce jeudi, le Real Madrid ne serait tout simplement pas en mesure de recruter Kylian Mbappé en l’état à cause de cela. À cause de la perte de ses revenus, le club de la capitale espagnol ne serait pas capable de régler les 200 M€ d’indemnité de transfert que demanderait le PSG si son international français devait s’en aller au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Plus encore, il faudrait ajouter à cela le règlement des émoluments colossaux du joueur, chose qui ne faciliterait en rien les choses. Ainsi, sauf grosses évolutions, il serait impossible pour la Casa Blanca de réaliser l’opération. Le Real Madrid serait néanmoins prêt à effectuer un effort en formulant une offre de 150 M€ selon El Confidencial , mais encore faudrait-il que le club madrilène parvienne à se séparer de Gareth Bale et de son imposant salaire définitivement afin de s’offrir le Français. Et rien ne laisse présager que cette tâche sera aisée.

Une offensive en ultime recours grâce à des crédits ?