Mercato - PSG : Une opération de la dernière chance à 328 M€ pour Kylian Mbappé ?

Publié le 4 mars 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé verra son contrat au PSG prendre fin le 30 juin 2022, le Real Madrid serait prêt à tenter une opération en ultime recours afin de l’attirer dès cet été.

Si l’officialisation de la prolongation de Neymar au PSG ne semble plus être qu'une question de temps, la donne est bien différente pour Kylian Mbappé. En effet, ce dernier demande encore du temps afin de prendre une décision sur son avenir et ce dans un contexte où son contrat prendra fin dans moins d’un an et demi. Cependant, hors de question pour le PSG de le laisser partir libre le 30 juin 2022 ! De ce fait, faute de prolongation d’ici cet été, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre pour s’épargner ce risque. Et c’est précisément à cet instant que le Real Madrid pourrait entrer en scène, le club madrilène étant annoncé sur ses traces depuis maintenant plusieurs années.

Le Real Madrid pourrait utiliser une partie de ses crédits si Kylian Mbappé exige son départ cet été !