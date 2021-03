Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait tenter un coup à 150 M€ pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 mars 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé sera bientôt à un an de la fin de son contrat s’il ne prolonge pas dans les prochaines semaines, le Real Madrid serait prêt à tenter une opération afin de l’attirer. Mais la tenue de celle-ci ne pourra dépendre que de l’avenir de l’un de ses éléments indésirables.

Depuis maintenant plusieurs années, Kylian Mbappé est annoncé comme étant l’objectif ultime du Real Madrid en terme de recrutement. En effet, les Merengue rêveraient d’enrôler l’attaquant du PSG afin d’en faire la tête de gondole de leur projet. Seulement voilà, pour l’heure, Kylian Mbappé évolue toujours dans les rangs du club de la capitale, club avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Et tandis que Leonardo souhaiterait absolument parvenir à le convaincre de parapher un nouveau bail, le Real Madrid serait prêt à tenter une opération l’été prochain afin d’enregistrer son arrivée malgré ses moyens financiers limités.

Pour que ce plan aboutisse, il faudra que le Real Madrid se sépare de Gareth Bale