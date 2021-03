Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : José Mourinho interpelle Zinedine Zidane pour Gareth Bale !

Publié le 4 mars 2021 à 11h00 par A.M.

Prêté par le Real Madrid à Tottenham, l'avenir de Gareth Bale est encore incertain. Et José Mourinho préfère renvoyer la balle à Zinedine Zidane.

Bloqué par la concurrence au Real Madrid et n'entrant plus dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale a été prêté à Tottenham. Le retour dans son ancien club ne s'est pas déroulé comme prévu, au point de pousser José Mourinho à très peu l'utiliser. Un retour au Real Madrid en fin de saison semblait donc inévitable, mais l'international gallois monte en puissance comme en témoignent ses dernières prestations. Gareth Bale a effectivement inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives lors des 4 dernières sorties de Tottenham. De quoi relancer son avenir ? José Mourinho botte en touche et recommande aux journalistes de poser la question à Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid.

«Vous devriez demander à vos collègues de Madrid de demander à Zizou»