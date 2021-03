Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt envoie un message clair pour le budget transferts !

Publié le 4 mars 2021 à 9h15 par A.M.

De nouveau interrogé sur sa capacité à investir pour renforcer l'effectif de l'OM, Frank McCourt ne donne pas de chiffres et affirme qu'il change de stratégie.

Frank McCourt apprend de ses erreurs. Lorsqu'il a racheté l'Olympique de Marseille en octobre 2016, l'homme d'affaires américain a rapidement annoncé sa volonté d'investir 200M€ pour renforcer l'effectif. Une communication qui lui est un peu retombée dessus compte tenu des résultats très éloignés de ceux attendus. Par conséquent, le Bostonien se montre beaucoup plus prudent à l'évocation du budget transferts de l'OM pour les prochains mercatos. Ainsi, il assure qu'il préfère désormais réfléchir à la façon d'investir, plutôt que de songer à la somme qu'il compte verser.

«La question, c’est comment on investit»