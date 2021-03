Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle sortie forte sur la vente du club !

Publié le 4 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter les rumeurs entourant la vente de l'OM, Rolland Courbis ne semble pas totalement convaincu par les démentis de Frank McCourt.

« Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point (...) Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre ». Dans les colonnes de La Provence, Frank McCourt a une nouvelle fermement démenti les rumeurs concernant son intention de vendre l'OM. Ce n'est pas la première fois que le Bostonien se montre catégorique à ce sujet. Et pourtant, Rolland Courbis n'est pas encore totalement convaincu.

«Ce gars-là, qui est un homme d’affaires, et donc un bon commerçant, si dans deux ans il a une offre…»