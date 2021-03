Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de gueule de McCourt sur les rumeurs d’une vente !

2 mars 2021

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, semble plus qu’agacé par les spéculations autour d'une possible vente du club.

C'est un très long feuilleton, qui traine désormais depuis un an. La vente de l’Olympique de Marseille a été évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois, avec différents acheteurs potentiels. Pourtant, lors d’un long entretien accordé à La Provence ce mardi, Frank McCourt a assuré ne pas vouloir se séparer de l’OM. « Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel » a expliqué le propriétaire de l’OM. « Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre ». Pourtant, d’après les informations de So Foot , McCourt aurait clairement laissé entendre dans les hautes instances du football français qu’il souhaitait vendre l’OM.

« Les rumeurs continueront, mais je continuerai de les nier »