Mercato - OM : Frank McCourt aurait arrêté une date pour la vente de l’OM !

Publié le 2 mars 2021 à 18h45 par Th.B.

Alors que Frank McCourt a tenu un discours fort sur son attachement à l’OM en révélant que son plan était de passer la main à ses enfants pour que le projet soit « générationnel », l’objectif du propriétaire de l’Olympique de Marseille serait de passer la main… en 2022 !

Ces dernières semaines, alors que les rumeurs de rachat de l’OM via The Kingdom Holding Company , détenue par le prince saoudien Al-Walid Ben Talal faisaient surface, Frank McCourt démentait de telles spéculations via un communiqué pointant du doigt une tentative de destabilisation. Au cours d’un entretien accordé à La Provence ce mardi, l’homme d’affaires américain a clairement fait comprendre qu’il ne passerait pas la main et que l’OM allait rester dans sa famille pour des générations. « Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel » . Selon So Foot , la vérité serait tout autre en coulisse.

Une vente en 2022 ?