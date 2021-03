Foot - OM

OM - Malaise : Frank McCourt fait un geste très fort pour les supporters de l'OM !

Publié le 2 mars 2021 à 19h30 par A.C.

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé au sujet de la récente rencontre avec les supporters.

Le programme de Frank McCourt, qui vient rarement en France, a été très chargé. Arrivé ce lundi, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a rencontré le maire de Marseille, puis des élus locaux ainsi que des entreprises de la région. Mais il a surtout rencontré les groupes de supporters de l’OM, avec qui la relation semblait rompue sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud. Dans les colonnes de La Provence , McCourt a d’ailleurs assuré que les choses s‘étaient bien passées. « L'ambiance était bonne. Les premières discussions ont été constructives. Je suis confiant » a expliqué le propriétaire de l’OM. « Nous avons d'autres rendez-vous demain et nous avançons dans la bonne direction. J'ai bon espoir qu'à l'issue de nos conversations, nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre avec les supporters ».

« J’ai décidé de lever immédiatement toutes les mises en demeure adressées aux groupes de supporters »

Dans un communiqué publié ce mardi sur le site officiel de l’Olympique de Marseille, il est une nouvelle fois revenu sur cette rencontre avec les supporters. Il a notamment annoncé l’annulation des mises en demeures qui ont suivi les accidents du 30 janvier dernier. « Après avoir échangé avec toutes les associations de supporters, je tiens à les remercier chaleureusement de leur accueil et de la qualité des échanges. Tous les sujets ont pu être abordés avec franchise et dans un esprit très constructif. Chacun d’entre eux m’a rappelé sa passion pour notre Club pour que nous construisions ensemble le futur de l’Olympique de Marseille. Les événements du 30 janvier 2021 ont été unanimement condamnés. Nous sommes tous d’accord : aucun fait de violence ne doit plus jamais entacher l’histoire de l’Olympique de Marseille » a déclaré Frank McCourt. « Fort de cette nouvelle dynamique, j’ai décidé de lever immédiatement toutes les mises en demeure adressées aux groupes de supporters. Il appartient désormais au Président Pablo Longoria de définir un nouveau projet entre le Club et ses groupes de supporters avec pour mission de les rétablir comme un pilier de la réussite de l’Olympique de Marseille ».

