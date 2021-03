Foot - OM

OM : Pierre Ménès interpelle Didier Deschamps pour Boubacar Kamara !

Publié le 2 mars 2021 à 7h00 par La rédaction

Auteur de prestations satisfaisantes depuis son intégration dans le groupe professionnel de l’OM, Boubacar Kamara peut déjà prétendre à une place en Équipe de France aux yeux de Pierre Ménès.

Malgré le match nul entre l’OM et l’OL ce dimanche soir (1-1), un joueur marseillais s’est particulièrement illustré pendant la rencontre. Boubacar Kamara a livré une belle partie au milieu de terrain face au rival lyonnais. Omniprésent dans l’entrejeu de Nasser Larguet, le joueur de 21 ans a parfaitement joué ses cartes pour neutraliser le plus possible les offensives de l’OL. Ce n’est pas la première prestation de la sorte que Kamara livre depuis son arrivée dans le groupe professionnel de l’OM, ce qui pourrait alors lui permettre de prétendre à une place en équipe de France comme l'explique Pierre Ménès.

« J’ai envie de répondre oui. Oui parce qu’il est très bon. (...) Je trouve qu’il prend une vraie dimension. »