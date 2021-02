Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Kamara… Longoria reverrait ses plans !

Publié le 20 février 2021 à 19h10 par Th.B.

Ayant essuyé deux refus avec Florian Thauvin et Jordan Amavi, Pablo Longoria ne compterait pas connaître un autre échec avec Boubacar Kamara et prendrait les choses en main pour prolonger le contrat du minot marseillais à l’OM.

Les noms de Florian Thauvin et de Jordan Amavi ont fait couler beaucoup d’encre dans la presse ces dernières semaines. Les deux joueurs de l’OM voient leur contrat courir jusqu’en juin prochain et ne devrait pas le prolonger. En effet, les discussions n’auraient mené à rien entre l’OM et leurs entourages respectifs. De quoi sceller leurs avenirs. Directeur du football de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria avait à plusieurs reprises fait part de sa volonté de voir Thauvin prolonger en évoquant même le terme de patrimoine, concernant la place que Florian Thauvin occupe à Marseille à ses yeux. Longoria connaîtrait donc deux échecs, et ne voudrait pas réitérer cette expérience.

Des négociations en cours pour Kamara, pas pour Thauvin