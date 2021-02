Foot - OM

OM : McCourt interpelle directement les supporters après sa révolution !

Publié le 26 février 2021 à 22h00 par A.D.

Ce vendredi, Frank McCourt a totalement révolutionné l'OM avec l'arrivée de Jorge Sampaoli et les changements de fonction de Jacques-Henri Eyraud et de Pablo Longoria. Après avoir fait ces choix XXL, le propriétaire de l'OM a tenu à adresser un message à l'attention des supporters marseillais.

Ce vendredi 26 février est un jour à marquer d'une pierre blanche pour l'OM. Alors que le club phocéen était en pleine crise, Frank McCourt a décidé de prendre des mesures drastiques. Ainsi, Jorge Sampaoli a officiellement pris place sur le banc de l'OM, tandis que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria ont changé de fonction. Le premier a quitté la présidence du club pour prendre place au sein du conseil de surveillance marseillais, tandis que le second n'est plus Head of Football et devient président du directoire et président de l'OM. Après avoir révolutionné l'organigramme du club phocéen, Frank McCourt a fait passer un message fédérateur aux supporters.

«Je demande à tous nos supporters de s'unir au moment d'ouvrir ce nouveau grand chapitre»