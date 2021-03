Foot - OM

OM - Clash : Le message fort de Payet sur ses tensions avec Thauvin !

Publié le 2 mars 2021 à 13h45 par A.M.

Entre Dimitri Payet et Florian Thauvin, ça n'a jamais été l'amour fou. Toutefois, l'ancien joueur de l'ASSE tempère les choses.

Depuis qu'ils évoluent ensemble à l'OM, Florian Thauvin et Dimitri Payet n'entretiennent pas d'excellentes relations. Leurs tensions ont plusieurs fois alimenté la chronique et les deux joueurs se sont déjà longuement épanchés sur ce sujet. Mais à l'occasion de son passage en conférence de presse, et alors qu'aucun des deux ne répond présent sur le terrain, Dimitri Payet a de nouveau été interrogé sur sa relation avec Florian Thauvin.

«On continue à travailler ensemble malgré tout ce qui se passe autour»