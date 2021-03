Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle annonce fracassante de McCourt sur la vente du club !

Publié le 4 mars 2021 à 8h15 par A.M.

De nouveau interrogé sur la vente de l'OM, Frank McCourt n'en démord pas. Malgré les difficultés rencontrées avec la crise sanitaire, le Bostonien ne compte pas céder le club.

De passage à Marseille après avoir changé l'organigramme de l'OM en remplaçant notamment Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria, Frank McCourt fait la tournée des médias. Le propriétaire du club phocéen est notamment régulièrement interrogé sur les rumeurs concernant une vente du club. Il faut dire que depuis quelques semaines elles sont récurrentes, puisque Thibaud Vézirian annonçait que Al-Walid bin Talal allait racheter l'OM. « Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain », martelait toutefois Frank McCourt dans les colonnes de La Provence .

«Ce n’est pas un projet de business, c’est une histoire de passion»