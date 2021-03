Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente colossale est envisageable cet été !

Publié le 4 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Pour régler ses dettes, l’OM pourrait bien se séparer de ses meilleurs éléments. Et une vente de Boubacar Kamara pourrait bel et intervenir si l’on en croit les propos de Pablo Longoria.

Du côté de l’OM, peu de talents arrivent à s’imposer en équipe première. Néanmoins, actuellement, Boubacar Kamara est l’exception qui confirme la règle. Au milieu de terrain, le joueur de 21 ans ne cesse d’impressionner. Prenant de plus en plus d’ampleur, Kamara semble même être aux portes de l’équipe de France. Alors que Kamara pourrait donc être l’un des piliers pour le futur de l’OM, les problèmes financiers du club phocéen pourraient mettre à mal ce plan. En effet, avec des comptes dans le rouge, l’OM doit vendre et alors que la valeur de Boubacar Kamara explose, Pablo Longoria ne devrait pas le retenir cet été.

« Si une offre de 100M arrive, ça serait irresponsable de refuser… »