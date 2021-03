Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est la chance de Leonardo pour David Alaba !

Publié le 4 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Ne trouvant toujours pas d’accord contractuel avec le Real Madrid, David Alaba pourrait finalement se tourner vers d’autres options dont celle du PSG avec qui il discute comme le10sport.com vous l’a déjà souligné.

Comme le10sport.com vous l’assurait le 9 février dernier, Leonardo est tout bonnement à bloc dans la course à la signature de David Alaba. Appréciant le profil du polyvalent défenseur du Bayern Munich qu’il quittera libre à la fin de la saison, le directeur sportif du PSG maintient le contact avec le clan Alaba bien que le Real Madrid soit depuis plusieurs semaines en pole position pour l’accueillir. En effet, un accord verbal aurait été convenu entre les deux parties, mais de concrètes avancées ne seraient pas à noter. Ce qui laisserait le champ libre au PSG de tenter sa chance avec l’international autrichien qui écouterait les arguments du PSG selon R MC Sport.

Le Real Madrid pas assez convaincant, un coup à jouer pour le PSG !