Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer avec Alaba !

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est prêt à se battre pour le recrutement de David Alaba. Alors que le défenseur du Bayern n'aurait pas encore reçu une offre satisfaisante de la part du Real Madrid, Leonardo maintiendrait le contact avec le clan du joueur.

En fin de contrat le 30 juin 2021, David Alaba a déjà annoncé qu'il allait quitter le Bayern l'été prochain. Toutefois, le défenseur autrichien n'a pas encore révélé l'identité de son prochain club. Si le Real Madrid ferait office de grandissime favori, les dés seraient encore loin d'être jetés. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne compte pas se laisser intimider par la Maison-Blanche . En effet, d'après nos informations du 9 février, Leonardo est clairement dans la course pour David Alaba, prêt à batailler ferme pour rafler la mise. D'ailleurs, le club emmené par Mauricio Pochettino pourrait avoir une belle fenêtre de tir sur ce dossier.

D'après les indiscrétions de Bild , divulguées par Christian Falk sur Twitter , David Alaba n'aurait pas trouvé preneur pour le moment. A en croire le média allemand, le défenseur du Bayern n'aurait pas encore signé de contrat en vue de la saison prochaine. En ce qui concerne le Real Madrid, Zinedine Zidane n'aurait toujours pas formulé d'offre suffisante pour satisfaire les désirs de David Alaba. Ce qui augmenterait les chances de ses concurrents. En effet, cette situation aurait poussé le clan Alaba à se tourner vers le PSG et des écuries de Premier League pour discuter.

