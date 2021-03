Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Hamouma reçoit un appel du pied improbable pour son avenir !

Publié le 3 mars 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’ASSE en juin prochain, Romain Hamouma a reçu un message fort de Robert Beric qui aimerait que son ancien coéquipier le rejoindre à Chicago.

Romain Hamouma et l’ASSE, c’est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l’a annoncé début février, la tendance est clairement à un départ pour l’attaquant de 33 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain et qui affiche un désaccord trop important avec la direction des Verts pour envisager une prolongation. En attendant, Hamouma reste un élément important de l’ASSE, et l’un de ses anciens coéquipiers ne s’y est pas trompé…

Beric aimerait bien attirer Hamouma en MLS