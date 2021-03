Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Longoria… La sortie lourde de sens de Mandanda !

Publié le 4 mars 2021 à 9h10 par B.C.

Ce mercredi soir, l’OM s’est de nouveau incliné sur la pelouse du LOSC (2-0), au grand désarroi de Steve Mandanda, conscient que de gros changements se préparent au sein du club phocéen.

Pour la dernière de Nasser Larguet sur le banc, l’OM n’a pas réussi à se surpasser et s’est incliné dans les dernières minutes face au LOSC (2-0) après le doublé de Jonathan David. Les Lillois restent donc leaders de Ligue 1 devant le PSG tandis que les Olympiens stagnent à la 8e place, à cinq points du RC Lens (5e). Jorge Sampaoli est désormais attendu de pied ferme pour permettre au club phocéen de se relancer dans la dernière ligne droite du Championnat, avec pour objectif de glaner une place européenne en fin de saison. Un objectif sur lequel est revenu Steve Mandanda à l’issue de ce revers, conscient que de gros changements se préparent à Marseille.

« Beaucoup de changements la saison prochaine »