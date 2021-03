Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est prêt à tout pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Confronté à de sérieux problèmes financiers, le Real Madrid rêverait quand même d’accueillir Kylian Mbappé. Et pour parvenir à ses fins, un dégraissage serait programmé pour l’attaquant du PSG dans lequel Sergio Ramos et Raphaël Varane feraient partie intégrante.

Cible prioritaire voire rêvée de Zinedine Zidane depuis un bon moment désormais, Kylian Mbappé le resterait dans le cadre du mercato estival bien que différents médias assurent qu’Erling Braut Haaland soit passé devant dans la hiérarchie en raison de son accessibilité sur le plan financier pour cet été. Néanmoins, Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat alors que le PSG lui met la pression à l’image du discours de Leonardo à France Bleu Paris qui assurait qu’une décision devrait être prise rapidement. Le Real Madrid afficherait une dette nette de 355M€, ce qui compliquerait concrètement n’importe quelle opération. Afin de remédier à cette situation, les Merengue prévoiraient des changements au sein de l’effectif.

Un grand ménage à Madrid pour… Mbappé ?