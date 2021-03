Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar, Messi, Haaland… Le Qatar aurait fait un choix XXL !

Publié le 4 mars 2021 à 14h15 par B.C.

Après ses prestations de haute volée avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est annoncé sur les tablettes des plus grands clubs européens, dont le PSG. Cependant, l’état-major parisien aurait d’autres priorités sur la table…

Si le PSG peut compter sur Kylian Mbappé, le Borussia Dortmund n’est pas en reste avec Erling Haaland, l’autre sensation du moment en Europe. À 20 ans, le Norvégien ne cesse d’impressionner sous le maillot du BVB et se retrouve sur les tablettes des plus grandes écuries européennes. « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund », a déjà prévenu Mino Raiola, son agent. D’après le journaliste Fabrizio Romano, le PSG ferait partie des écuries intéressées par l’attaquant, mais ce dernier serait loin d’être une priorité dans la capitale.

Haaland ne serait pas une priorité pour le PSG