Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland part dans tous les sens !

Publié le 4 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Figurant sur les tablettes des plus grands clubs européens, Erling Braut Haaland n’aurait que très peu de chances de rejoindre le Bayern Munich pour une raison simple et précise. L’appel de la Premier League pourrait faire avancer les choses alors que le Real Madrid est toujours dans le coup.

Véritable machine à marquer, Erling Braut Haaland ne cesse de faire parler de lui sur et en dehors du terrain. Avec le Borussia Dortmund, l’international norvégien a déjà inscrit 43 buts en 44 apparitions sous le maillot du club de la Ruhr. De quoi lui permettre d’attiser les convoitises sur le marché. Hormis le Real Madrid qui ferait de lui sa grande priorité estivale si le dossier Kylian Mbappé ne pouvait pas se régler cet été, plusieurs clubs de Premier League et le PSG seraient également sur les rangs. Cependant, il ne faudrait pas compter sur le Bayern Munich pour ajouter du piment à cette bataille royale.

Le Bayern pas dans le coup, mais la Premier League déterminée pour Haaland