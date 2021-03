Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas pourrait jouer un sale coup à Leonardo avec Aouar !

Publié le 4 mars 2021 à 21h15 par A.D.

Alors que le PSG aurait toujours des vues sur Houssem Aouar, la Juventus pourrait toutefois jouer de ses bonnes relations avec l'OL pour rafler la mise.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG a coché le nom d'Houssem Aouar il y a plus d'un an. Comme le10sport.com vous l'avait annoncé depuis le 10 janvier 2020, le club parisien, et en particulier son président Nasser Al-Khelaïfi, est totalement fan du milieu offensif de l'OL. Toutefois, la concurrence serait rude pour Houssem Aouar. En effet, le PSG pourrait se frotter au Real Madrid, à Manchester City, à Liverpool, mais surtout à la Juventus pour l'international français.

Houssem Aouar offert à la Juve par Jean-Michel Aulas ?