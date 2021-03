Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OL et le LOSC veulent contrecarrer les plans de Longoria !

Publié le 4 mars 2021 à 20h45 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresse à Riechedly Bazoer, l'international néerlandais serait également suivi par l'OL et le LOSC. Une énorme concurrence pour le club phocéen.

Bien décidé à revoir en profondeur l'effectif de l'OM, Pablo Longoria devrait se montrer très actif l'été prochain. En effet, le nouveau président du club phocéen envisagerait de se séparer de plusieurs joueurs, et pour les remplacer, il est déjà actif en coulisses et s'intéresserait notamment à Riechedly Bazoer (24 ans) qui réalise une très belle saison en Eridivisie avec le Vitesse Arnhem. Toutefois, les prestations du joueur formé à l'Ajax Amsterdam suscitent l'intérêt de nombreux clubs notamment en Ligue 1.

L'OL et le LOSC également dans le coup pour Bazoer