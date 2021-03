Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle mise au point de Longoria sur le feuilleton Milik !

Publié le 4 mars 2021 à 17h45 par Th.B.

L’OM pourrait perdre Arkadiusz Milik cet été, un retour du Polonais en Serie A, et plus particulièrement à la Juventus étant une possibilité évoquée par la presse transalpine. Nouveau président de l’OM, Pablo Longoria campe sur ses positions avec la recrue hivernale phocéenne.

Grâce au recrutement d’Arkadiusz Milik lors du mercato hivernal, l’OM pourrait bien avoir enfin trouvé son « grantatakan » . Néanmoins, de l’autre côté des Alpes, on ne cesse d’évoquer un passage bref de l’international polonais à Marseille et un retour en Serie A à l’intersaison. En effet, Milik n’est que prêté à l’OM et la menace de la Juventus, de l’Inter, de la Fiorentina ou encore de la Roma planerait au-dessus de l’Olympique de Marseille. Invité à s’exprimer sur le dossier Milik mardi pour RMC , Pablo Longoria ne tirait absolument pas la sonnette d’alarme. « C’est un montage économique très compliqué parce que c’est une opération qui n’a pas été facile mais l’OM a le contrôle total, sauf si nous rentrons sur des possibilités de retour à Naples qui sont pratiquement impossibles. On a le contrôle du joueur » . Et le nouveau président de l’OM a une nouvelle fois pris la parole ce jeudi en affichant son incompréhension concernant les rumeurs de départ d’Arkadiusz Milik étalées dans la presse. Pour Longoria, l’investissement de l’attaquant dans le projet de l’OM n’est pas à remettre en question.

« On veut construire l'avenir avec lui »