Mercato : PSG, Real Madrid, Liverpool… Un favori se dégage pour Aouar !

Publié le 4 mars 2021 à 17h15 par B.C.

Très courtisé à quelques mois de l’ouverture du mercato estival, Houssem Aouar pourrait privilégier un club en particulier pour son avenir.

Comme révélé par le10sport.com en janvier 2020, Houssem Aouar plaît au PSG, et plus particulièrement à son président Nasser Al-Khelaïfi. En décembre dernier, RMC confirmait nos révélations en indiquant que le club de la capitale n’avait pas lâché le morceau pour l’international français. Mais ce dossier s’annonce compliqué à boucler, puisque le quotidien AS révèle ce jeudi que le Real Madrid est également à l’affût. Zinedine Zidane apprécie le profil du joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023. Liverpool, Manchester City ou encore la Juventus compléteraient la liste des prétendants, et un favori se dégagerait.

Le Real Madrid favori pour Aouar ?