Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau géant européen en course pour Houssem Aouar ?

Publié le 4 mars 2021 à 16h15 par La rédaction

Très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, Houssem Aouar serait également dans les petits papiers du Real Madrid, et de Liverpool...

Lié à l’OL jusqu’en juin 2023, l’heure du départ pourrait sonner cet été pour Houssem Aouar. Proche d’un transfert lors du dernier mercato estival, le milieu offensif était finalement resté au sein de son club formateur, mais la liste des prétendants ne cesse de s’allonger pour lui. Comme révélé par le10sport.com en janvier 2020, le PSG, et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi, apprécie les qualités de l’international français. Le président parisien serait en concurrence avec le Real Madrid, la Juventus ou encore Manchester City, qui seraient également à l’affût, et Pep Guardiola ne serait pas le seul en Angleterre à lorgner Aouar.

Liverpool suivrait également Aouar