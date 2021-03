Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départs, prolongations… Ça bouge pour les pépites du PSG !

Publié le 4 mars 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 mars 2021 à 14h33

Alors que le PSG a été confronté à plusieurs départs de ses pépites au terme de leur contrat, le club de la capitale s’activerait désormais en coulisses pour conserver ses meilleurs éléments.

L’été dernier, le PSG a perdu coup sur coup Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Les deux joueurs arrivaient tous deux au terme de leur contrat aspirant et ont pris la décision de quitter leur club formateur pour respectivement rejoindre le Bayern Munich l’AS Saint-Etienne. Mais le moins que l’on puisse dire est que Paris est malheureusement coutumier du fait dans la mesure où bon nombre de ses jeunes éléments ont quitté ses rangs librement. Cela devrait d’ailleurs arriver en fin de saison avec Kays Ruiz, le milieu natif de Lyon arrivant au terme de son contrat le 30 juin et étant annoncé sur le départ du PSG. Cependant, si son cas serait réglé, ce ne serait pas le cas de bon nombre d’autres joueurs issus du centre formation de l’écurie francilienne, et c’est précisément pourquoi Leonardo serait passé à l’action dernièrement.

Le PSG s’active pour prolonger certains jeunes !

À en croire les informations de RMC Sport , qui fait un point global sur les jeunes du PSG ce jeudi, la direction parisienne serait passée à l’action avec Daniel Labila. Meilleur buteur avec les U19 à égalité avec Xavi Simons, l’attaquant de 17 ans se serait vu offrir un contrat premier contrat professionnel par le club de la capitale il y a plusieurs semaines. Seulement voilà, pour l’heure, les discussions bloqueraient et certains clubs se seraient renseignés auprès de son entourage. Pour autant, rien ne serait perdu pour autant, et le PSG ne perdrait pas encore espoir de parvenir à lui faire parapher ce premier contrat professionnel de trois ans. Au rayon des joueurs que Paris souhaiterait conserver, Mathyas Randriamamy devrait lui-aussi se voir offrir un contrat, lui qui est actuellement cinquième portier dans la hiérarchie parisienne à ce poste. Annoncé dans le viseur du Borussia Dortmund, Soumaila Coulibaby devrait là-aussi se voir transmettre une nouvelle offre de la part du PSG dans les prochaines semaines, même si la tendance resterait à un départ pour le défenseur de 17 ans qui s’est gravement blessé au genou. De son côté, le défenseur de 17 ans Hubert Mbuyi-Muamba verrait les discussions pour la signature de son premier contrat de trois ans avancer dans la bonne direction, à tel point qu’une signature pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Des discussions devraient également être entamées avec Moussa Cissé.

Des pépites sur le départ ou à l’avenir incertain…