Mercato - OM : Une porte se referme pour l'avenir de Florian Thauvin ?

Publié le 4 mars 2021 à 12h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a la coté à l’étranger, surtout en Italie et en Espagne.

L’étranger appelle une nouvelle fois Florian Thauvin. Reste à savoir s’il va répondre ! Le Français s’est en effet cassé les dents sur la Premier League, lorsqu’il a choisi de rejoindre Newcastle. Son contrat avec l’Olympique de Marseille touchant à son terme, certains clubs espagnols et italiens ont commencé à tâter le terrain. C’est le cas, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, du Milan AC. Dans le nord de l’Italie on apprécierait énormément l’ailier de l’OM et certains médias parlent déjà d’un contrat de trois ans, qui l’attendrait à Milan.

A Séville, on y croit de moins en moins