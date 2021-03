Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria ne lâche rien pour Thauvin et Amavi !

Publié le 2 mars 2021 à 22h10 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Florian Thauvin et Jordan Amavi font l’objet de certaines convoitises en Europe. Pourtant, l’OM se démène pour prolonger ses deux joueurs, mais les dossiers ne sont pas aussi simples.

Les négociations traînent légèrement en longueur entre l’OM et certains de ses joueurs. En fin de contrat cet été, Florian Thauvin et Jordan Amavi n’ont toujours pas prolongé avec le club phocéen et pourraient partir librement à l'issue de la saison. De quoi forcément intéresser de nombreux prétendants à travers l'Europe. Thauvin est notamment lié à certains clubs, dont le FC Séville, Leicester et le Milan AC. De son côté, Jordan Amavi ne laisse pas non plus indifférent en Europe. Néanmoins, l'OM et Pablo Longoria se battent tant bien que mal pour trouver un accord avec les deux joueurs et les conserver pour la saison prochaine. Mais les dossiers s’avèrent plus compliqués que ce qu’ils n’ont l’air.

« On travaille depuis longtemps. Ce ne sont pas des dossiers faciles. On continue de travailler. »