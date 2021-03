Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup de tonnerre à prévoir pour Florian Thauvin !

Publié le 4 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison et alors qu’il semblait promis à un départ libre, Florian Thauvin fait toujours l’objet de négociations avec le club phocéen comme l’a indiqué Pablo Longoria.

L’été 2021 s’annonce déjà chaud à l’OM. En plus des éléments annoncés sur le départ comme Boubacar Kamara, certains joueurs du club phocéen arriveront au terme de leur contrat en juin. C’est le cas de Florian Thauvin, atout majeur de l’attaque de l’OM depuis plusieurs années et qui figure d’ailleurs sur les tablettes du Milan AC et du FC Séville qui souhaitent le récupérer libre en fin de saison. Mais l’OM n’a pas dit son dernier mot…

Longoria discute avec le clan Thauvin