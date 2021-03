Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli reçoit un premier signal fort pour Arturo Vidal !

Publié le 3 mars 2021 à 21h15 par A.C.

Jorge Sampaoli aurait l’intention d’attirer Arturo Vidal, son ancien joueur avec le Chili, à l’Olympique de Marseille.

L’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille suscite énormément d’attentes. Il semble que pour le moment, il faudra patienter avant de voir l’Argentin sur le banc marseillais, mais en Italie on est persuadés qu’il pourrait déjà commencer à travailler en coulisses. C’est le cas sur le mercato, puisque Sampaoli souhaiterait attirer à l’OM l’un de ses anciens joueurs. Il s’agirait d’Arturo Vidal, qui ne semble plus vraiment être en odeur de sainteté à l’Inter et qui pourrait donc décider de se relancer à l’OM.

« Arturo a toujours été là pour l’équipe et c’est pour cela qu’il est admiré au sein du vestiaire »