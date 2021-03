Foot - Mercato

Mercato : Le clan Ben Arfa jette un énorme froid sur son avenir !

Publié le 4 mars 2021 à 0h00 par G.d.S.S.

Après un début de saison très prometteur avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa semble désormais dans le dur, ce qui pourrait avoir des répercussions directes sur son avenir au club.

« Il peut y avoir beaucoup d’engueulades dans un vestiaire. Il y en a eu une entre Hatem et moi. Je suis là pour aider l’équipe et le collectif à aller le plus haut possible. C’est aussi le rôle d’un capitaine de remobiliser tout le mond e », confiait récemment Laurent Koscielny au micro de Canal + sur son altercation avec Hatem Ben Arfa dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux, et l’ancien attaquant du PSG semble traverser une période délicate. Au point que Jean-Louis Gasset, son entraîneur, ait même décidé de le faire débuter sur le banc lors du dernier match contre le FC Metz. Et cette accumulation de soucis pourrait donc relancer l’avenir de Ben Arfa…

« Gasset l’a perdu »