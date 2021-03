Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Lionel Messi déjà tout trouvé ?

Publié le 3 mars 2021 à 23h00 par A.C.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait laisser un trou béant au FC Barcelone.

Jamais un possible départ de Lionel Messi n’a semblé aussi proche. Le contrat de l’Argentin se termine dans seulement quelques mois et, au moins jusqu’à la nomination d’un nouveau président au FC Barcelone, sa prolongation semble bloquée. Cette situation n’a d’ailleurs pas manqué d’alerter le Paris Saint-Germain et Manchester City, qui semblent être les seuls clubs capables de supporter le recrutement de Messi.

Dybala, le remplaçant de Messi au Barça