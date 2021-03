Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un objectif avec Moise Kean !

Publié le 4 mars 2021 à 1h45 par A.C.

Moise Kean, actuellement prêté par Everton, pourrait bien rester au PSG.

C’est l’un des très jolis coups bouclés par Leonardo. Pas en réussite en Premier League, Moise Kean s’est totalement relancé au Paris Saint-Germain. Le joueur prêté par Everton réalise en effet la meilleure saison de sa jeune carrière en termes de statistiques, avec 15 buts marqués en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Mais son avenir soit encore être décidé. Aucune option d’achat ne permettrait au PSG de le garder, tandis qu’en Angleterre on assure qu’Everton réclamerait une fortune pour le laisser filer. Il ne faut pas oublier non plus la Juventus, club formateur de Kean, qui souhaiterait le rapatrier.

Moise Kean fait l’unanimité