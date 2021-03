Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Barça, Arsenal… Arteta en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 3 mars 2021 à 23h30 par Th.B.

Alors que son nom a été lié au FC Barcelone par la presse ibérique, Mikel Arteta assure ne pas y penser, le tout, en ne s’engageant pas sur la durée à Arsenal.

C’était l’une des grosses informations du côté du FC Barcelone de ces derniers jours. À en croire la RAC1 , Joan Laporta ferait de Mikel Arteta une option viable pour la succession de Ronald Koeman si ce dernier venait à prendre la porte ou à quitter son poste d’entraîneur en fin de saison. Une information réfutée par Rafael Yuste, qui deviendra vice-président du FC Barcelone si Laporta remportait les élections présidentielles dimanche. Interrogé sur la rumeur Barcelone en conférence de presse, Arteta a préféré botter en touche en assurant avoir un gros travail à fournir à Arsenal. Contractuellement lié au club jusqu’en juin 2023, le manager des Gunners a affirmé ne pas avoir la tête à une prolongation pour le moment.

« J'ai toujours un contrat ici, je suis heureux ici et je ne pense pas que ce soit quelque chose d’urgent »