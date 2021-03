Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel ne laisserait aucun répit à Leonardo !

Publié le 3 mars 2021 à 23h15 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a souligné début février, le PSG fait le forcing dans le dossier David Alaba. Et alors que le Real Madrid peinerait à boucler cette opération, Chelsea pointerait également le bout de son nez.

David Alaba va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. Le polyvalent défenseur du club bavarois ne l’a pas caché et l’a clairement fait savoir en conférence de presse dernièrement. Ce qui signifie qu’à condition de répondre aux exigences salariales de l’international autrichien, n’importe quel top club européen pourrait gratuitement s’attacher les services d’Alaba dans le cadre du prochain mercato. Le Real Madrid semblerait être en pole position depuis plusieurs semaines, en raison d’un accord verbal trouvé entre le club merengue et le clan Alaba comme Fabrizio Romano ne cesse de le souligner de manière hebdomadaire. Néanmoins, le journaliste assure que tout n’est pas bouclé entre les deux parties et Christian Falk a confirmé cette tendance ce mercredi. D’après le journaliste de Sport BILD , le Real Madrid ne se serait pas montré suffisamment convaincant sur le plan financier. En parallèle, le PSG continuerait de discuter avec Alaba. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs le 9 février dernier que Leonardo était à bloc dans ce dossier et maintenait le contact avec le joueur et son entourage.

Chelsea n’est pas là pour faire de la figuration dans le dossier Alaba