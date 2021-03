Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien dans le dossier David Alaba !

Publié le 3 mars 2021 à 17h30 par H.G.

Alors que le PSG est sur les traces de David Alaba, séduit par la perspective de l’attirer libre l’été prochain, le club de la capitale tenterait sa chance à fond dans ce dossier malgré la forte concurrence qui y est présente.

« Tous les meilleurs clubs d'Europe sont sur les traces de David Alaba, mais c'est à lui que revient la décision finale », a expliqué ce mercredi Pini Zahavi à l’occasion d’un entretien accordé à Sport Bild . Une déclaration qui n’a absolument rien de surprenant dans la mesure où l’international autrichien a annoncé son départ du Bayern Munich dernièrement à l’occasion d’une conférence de presse. Le natif de Vienne souhaite en effet relever un nouveau challenge et quittera donc la Bavière le 30 juin au terme de son contrat. Et cette situation a donc attiré l’intérêt de prestigieuses écuries européennes, toutes désireuses de s’attacher les services de David Alaba sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Ainsi, le Real Madrid et le FC Barcelone sont annoncés sur ses traces, tandis que le PSG est prêt à passer à l’actions dans le dossier si l’occasion se présente comme le10sport.com vous l’a annoncé.

Le PSG serait le seul club capable de répondre aux prétentions de David Alaba

Et visiblement, cette occasion ne serait pas utopique pour le club de la capitale. En effet, Sport Bild explique que le Real Madrid n’aurait toujours pas formulé d’offre satisfaisante à David Alaba, tandis que ce dernier n’aurait signé aucun contrat pour l’instant. Il faut dire que les prétentions de l’Autrichien sont annoncées comme étant très élevées en terme de salaire, ce qui ne facilitera en rien sa quête de point de chute. Mais cela pourrait rendre un grand service au PSG ! En effet, le média allemand poursuit en affirmant que Paris serait le club à être en mesure de lui offrir les émoluments qu’il demande ainsi que les commissions réclamées par son agent Pini Zahavi. Ainsi, dans un contexte où David Alaba n’aurait trouvé d’accord avec aucun club pour l’instant, Leonardo aurait encore le droit d’espérer dans le dossier.

Paris jouerait le coup à fond !