Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse offensive confirmée pour Moise Kean ?

Publié le 3 mars 2021 à 19h15 par G.d.S.S.

Prêté sans option d’achat au PSG depuis l’été dernier, Moise Kean figure bel et bien sur la short-list de Leonardo pour le prochain mercato estival comme le confirme la presse italienne ce mercredi.

« Aujourd'hui avoir (Moise) Kean à disposition pour un an, c'est déjà quelque chose de très positif. Et si on peut voir dans le futur selon les conditions, on va essayer de voir comment ça se passe », confiait dernièrement Leonardo sur les ondes de Radio France Bleu sur l’avenir de Moise Kean et un éventuel transfert définitif au PSG l’été prochain, alors que le buteur italien est actuellement prêté sans option d’achat par Everton. Le mystère plane donc toujours autant sur l’avenir de Kean, mais le PSG semble malgré tout déterminé à boucler ce dossier l’été prochain.

Le PSG à fond sur Moise Kean