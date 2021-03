Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une menace à 50M€ dans le feuilleton Lautaro Martinez ?

Publié le 3 mars 2021 à 22h30 par A.D.

Depuis de longs mois, le FC Barcelone tenterait de s'offrir Lautaro Martinez. Faute de moyens suffisants, le club catalan n'est toujours pas parvenu à obtenir gain de cause. Et il pourrait voir Manchester United lui couper l'herbe sous le pied.

Pour pallier le départ de Luis Suarez, transféré à l'Atlético, le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité depuis l'été dernier. En difficulté sur le plan financier, et notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le Barça n'aurait pas eu les ressources nécessaires pour répondre aux attentes de l'Inter, que ce soit l'été dernier ou au mois de janvier. Malgré tout, l'écurie blaugrana ne perdrait pas espoir et pourrait tenter une nouvelle fois sa chance lors du prochain mercato estival. A moins que le club emmené par Ronald Koeman ne soit devancé par Manchester United.

Manchester United réclamerait Lautaro Martinez