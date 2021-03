Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé est devenu une priorité pour le Barça !

Publié le 3 mars 2021 à 20h00 par Th.B.

Alors qu’Ousmane Dembélé est entré dans les 16 derniers mois de son contrat, le prochain président du FC Barcelone ferait de ce dossier une grande priorité à l’approche du mercato estival. Le FC Barcelone voudrait être rapidement fixé sur son avenir.

Ousmane Dembélé revient très fort ces derniers temps et ne semble plus gêner par des blessures. De quoi lui permettre de montrer la pleine mesure de son talent à Ronald Koeman qui lui rend bien. En effet, l’entraîneur du FC Barcelone l’a titularisé à trois reprises lors des quatre dernières sorties du Barça . Et selon la journaliste de la COPE Helena Condis, le Français devrait une nouvelle fois être aligné dans le onze de départ de Koeman ce mercredi soir pour la 1/2 finale retour de Coupe du roi face au FC Séville, Antoine Griezmann étant pressenti pour débuter remplaçant. Tout semble aller pour le mieux pour Dembélé qui a récemment confié au site de l’UEFA qu’il se sentait très bien au FC Barcelone, laissant entendre qu’il ne comptait pas quitter le club lors du prochain mercato qui sera charnière pour la suite de sa carrière. En effet, Ousmane Dembélé est sous contrat jusqu’en juin 2022 et n’a toujours pas prolongé son engagement envers le FC Barcelone.

Le dossier Dembélé, une priorité de la future présidence