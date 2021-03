Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour Leonardo avec Donnarumma !

Publié le 4 mars 2021 à 1h15 par A.C.

Gianluigi Donnarumma fait partie des pistes de longue date du Paris Saint-Germain et de Leonardo.

C’est peut-être le moment ou jamais pour Gianluigi Donnarumma. Très apprécié par le Paris Saint-Germain et encore plus par Leonardo, l’Italien se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Il pourrait ainsi quitter le Milan AC et animer le prochain mercato estival. Le PSG ne semble toutefois pas être le seul club sur le coup, puisque Donnarumma serait également suivi de près par Chelsea.

« Il est possible qu'une clause libératoire soit ajoutée dans son contrat »