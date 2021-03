Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une issue inévitable pour ce dossier à 40M€ ?

Publié le 4 mars 2021 à 0h30 par A.C.

Manuel Locatelli aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane, qui souhaiterait attirer le milieu de Sassuolo au Real Madrid.

Le Real Madrid devrait changer de visage la saison prochaine. Plusieurs départs seraient déjà programmés, avec une réelle volonté de rajeunir l’effectif à la disposition de Zinedine Zidane. Ce dernier semble d’ailleurs avoir quelques pistes. Mundo Deportivo a en effet annoncé que le coach du Real Madrid apprécierait le profil de Manuel Locatelli, milieu brillant avec Sassuolo, qui commence à se faire une place avec la Squadra Azzurra. Mais le Real Madrid ne serait pas seul sur le coup, puisqu’Andrea Pirlo souhaiterait le recruter à la Juventus.

« Locatelli rejoindra un top club italien »