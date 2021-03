Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Salah… Zidane prévoit du très lourd !

Publié le 3 mars 2021 à 19h30 par T.M.

Après n’avoir rien dépensé à l’été 2020 pour se renforcer, le Real Madrid devrait avoir une position bien différente lors du prochain mercato estival. Et du côté de la Casa Blanca, il faudrait s’attendre à d’énormes coups.

Compte tenu de l’épidémie et des conséquences financières, le Real Madrid avait totalement revu ses plans pour le dernier mercato estival. Florentino Pérez avait ainsi annoncé remettre à plus tard les grosses opérations. Et plus tard, ça serait maintenant pour les Merengue. En effet, alors que le prochain mercato estival approche, la Casa Blanca pose déjà les premières bases de son nouveau projet. Dernièrement, ABC expliquait que Florentino Pérez continuait de faire confiance à Zinedine Zidane. Sous contrat jusqu’en 2022, le Français devrait rester en poste la saison prochaine, étant considéré comme l’homme idéal pour mener la Casa Blanca vers les succès et intégrer au mieux les futures recrues. Et celles-ci pourraient être nombreuses pas des moindres cet été.

Le Real Madrid rêve en grand !